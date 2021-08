Care este condiția ca România să primească migranți din Afganistan Ministrul de Interne, Lucian Bode, a declarat luni ca Romania poate primi migranți din Afganistan, dar cu o condiție: verificarile trebuie sa fie realizate de structurile de securitate ale statului roman. „Avem doua centre de custodie unde avem peste 200 locuri cu un grad de ocupare de sub 60%. Vorbim de centre in regim inchis. Avem șase centre de azil care au capacitate normala de funcționare de 1.100 de locuri, din care acum sunt libere 751. In doua centre se fac lucrari. Suntem pregatiți sa primim in aceste centre colaboratori ai structurilor noastre, persoane aflate in risc iminent – jurnaliști,… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

