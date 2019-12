Care este combustibilul viitorului? OMV Petrom: Industria este intr-o dilema privind investitiile

Stiri pe aceeasi tema

- OMV Petrom, cel mai mare producator de petrol si gaze din Sud-Estul Europei, a anuntat, miercuri, ca a inregistrat un profit net de 785 milioane de lei (165 milioane de euro) in trimestrul al treilea, in scadere cu 43% fata de aceeasi perioada a anului trecut, dar un avans al veniturilor de 10%.…

- OMV Petrom ramane interesata sa scoata gazele din Marea Neagra, daca autoritațile modifica legislația. Anunțul facut de cea mai mare companie din Romania Intentia autoritatilor romane de a modifica Legea offshore si OUG 114/2018 reprezinta un important pas inainte, iar OMV Petrom ramane dornica sa dezvolte…

- OMV Petrom a obtinut in primele noua luni ale acestui an un profit net de 2,8 miliarde de lei, in crestere cu 3% fata de aceeasi perioada a anului trecut, potrivit unui comunicat al companiei, remis, miercuri, AGERPRES. Valoarea vanzarilor consolidate a crescut cu 13% in primele noua luni din 2019,…

- Valoarea vanzarilor consolidate a crescut cu 13% in primele noua luni din 2019, comparativ cu perioada similara din 2018, pana la 18,2 miliarde de lei, sustinute de vanzari mai mare atat in Downstream Oil, cat si in Downstream Gas.

- "De-a lungul anilor, zacamantul Totea a fost unul dintre cele mai productive din portofoliul nostru. Insa, așa cum se intampla cu orice zacamant de țiței și gaze, Totea a intrat in declin dupa ce și-a atins platoul de producție in 2017. Descoperirea unor resurse suplimentare in apropierea zacamantului…

- Mandatul lui Steele a fost astfel extins cu inca doi ani, pana in 30 iunie 2022, cu posibilitatea prelungirii cu inca un an, de comun acord. Rainer Seele indeplineste functia de presedinte al Board-ului executiv si director general al OMV de la 1 iulie 2015. Tot in sedinta de miercuri…

- OMV se așteapta la cel mai lent ritm de creștere a cererii de țiței din ultimii ani, din cauza incetinirii economice Cererea globala de titei va inregistra in 2019 unul din cele mai lente ritmuri de crestere din ultimii ani, din cauza incetinirii economiei mondiale, a afirmat luni directorul general…