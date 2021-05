Stiri pe aceeasi tema

- Ana Maria Margean este unul din cei 11 concurenti care a intrat, aseara, in finala "Romanii au talent 2021".Tanara in varsta de 11 ani, din Bucuresti, a impresionat o pe Andra la preselectii si a primit un Golden Buzz, iar in aseara a concurat pentru marele premiu de 120.000 de euro.Acum doi ani Ana…

- Trupa de dansatori „Art of Robots” a castigat premiul de originalitate, in valoare de 10.000 de euro, al celui de-al unsprezecelea sezon al emisiunii „Romanii au talent” in finala desfasurata vineri, 28 mai.

- Scandal la Romanii au Talent, dupa ce s-a aflat caștigatorul marelui premiu. Acuzații grave in mediul online la adresa caștigatoarei. Mulți au spus ca premiul nu a fost acordat pe merit, ca alții au fost mai talentați și ca premiul s-a acordat pe baza emoției, nu a talentului. Premiul III,…

- UPDATE: STOP VOT. Publicul a decis. Voturile s-au contorizat și pana la ultimul s-au numarat. Castigatorul desemnat in urma votului publicului sa caștige marele premiu – 120.000 de euro – este Ana Maria Margean. GIM a caștigat premiul de 20.000 de euro, oferit locului II. Premiul de 10.000 de euro,…

- Pe 28 mai are loc finala Romanii au Talent 2021. Finaliștii care concureaza pe scena pentru marele premiu sunt urmatorii: Rareș Trufea, Ana-Maria Margean, Duo Turkeev, Daria Batschi, Gim. Aceștia au trecut in marea finala in urma prestațiilor din cadrul primei semifinale. Remi Martin, Filip Cioc, Art…

- Marea finala a sezonului 11 Romanii au Talent a inceput, in aceasta seara, de la 20:30, a inceput in forța. De curand s-a aflat și cine a caștigat premiul de originalitate pus in joc, in valoare de 10.000 de euro. Art of Robots a caștigat premiul de originalitate in sezonul 11 Romanii au talent! Astfel, Art…

- Ana-Maria Margean este cel mai nou „golden-buzz” de la Romanii au Talent. Numarul acesteia a fost atat de bun, incat a impresionat-o pe Andra, care a apasat butonul galben. „A fost cea mai buna zi din viața mea pana acum. Gestul Andrei este cel mai frumos marțișor care mi s-a daruit vreodata”, a marturisit…

- Ana-Maria Margean, in varsta de doar 11 ani, a reusit sa cucereasca juriul si publicul in editia de luni seara, 1 martie, a emisiunii „Romanii au talent”. Andra a fost cea care a apasat Golden Buzz si a trimis-o direct in semfinala, dupa numarul sau de ventrilocie.