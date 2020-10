Stiri pe aceeasi tema

- Grupul de Comunicare Strategica a anunțat ca pana astazi, 5 octombrie, pe teritoriul Romaniei, au fost confirmate 137.491 de cazuri de persoane infectate cu virusul SARS-CoV2, care provoaca boala COVID-19. De asemenea, pana acum 108.526 de pacienți au fost declarați vindecați. In urma testelor efectuate…

- Vlad Mixich, expert in politici de sanatate, sustine ca autoritatile trebuie sa introduca de urgenta obligativitatea purtarii mastii de protectie in spatiile publice, inchise sau deschise, astfel incat lucrurile sa nu scape de sub control.Romania a depasit pragul de 5.000 de decese provocate de COVID-19,…

- Actorul Florin Zamfirescu, 71 de ani, a declarat, sambata, la Antena 3, ca, din cauza pandemiei de coronavirus, munca sa de artist a fost serios afectata.Asta dupa ce, in contextul pandemiei de COVID-19, activitatea teatrelor din Romania a fost suspendata din martie pana in septembrie.”Personal, pandemia…

- Pandemia de coronavirus a accelerat tranzitia consumatorilor germani spre platile cu cardul bancar, intr-o tara in mod traditional atasata de banii gheata, arata un studiu publicat joi de firma de cercetare de piata Euromonitor International, transmite AFP.Potrivit acestui studiu, in 2020,…

- Romania a urcat 3 poziții in clasamentul FIFA și a ajuns pe locul 34, ca urmare a rezultatelor obținute la inceputul lunii septembrie, a anunțat Federația Romana de Fotbal.Avansul tricolorilor in clasamentul FIFA se datoreaza rezultatelor obținute in primele doua jocuri din Liga Națiunilor:…

- FIFA a publicat primul clasament al naționalelor de dupa intreruperea cauzata de pandemia de coronavirus. Romania a urcat 3 poziții, aflandu-se acum pe locul 34, cu 1483 de puncte. Ierarhia clasamentului FIFA este condusa de naționala Belgiei, cu 1773 de puncte, urmata de Franța (1744 de puncte), Brazilia…

- Grupul german Continental, cu peste 20.000 de angajați in Romania, anunța pierderi de 741 mil. euro din cauza pandemiei Grupul german Continental AG a raportat miercuri pierderi nete de 741 milioane de euro in trimestrul doi din 2020, din cauza declinului cererii, in urma pandemiei cu coronavirus. Al…

- In saptamana 6-13 iulie 2020, s-a inregistrat in Romania un nou record al numarului de cazuri de COVID-19 de la debutul epidemiei in tara noastra: 3.725 de noi infectari. In acelasi interval, la data de 11 iulie au fost raportate cele mai multe noi cazuri de imbolnavire cu COVID-19 intr-o singura…