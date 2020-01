Care este cel mai sigur cod PIN pentru cardul bancar! Codul PIN a devenit alaturi de CNP cel mai comune cod pe care trebuie sa il foloseasca o persoana in viața de zi cu zi. PIN este acronim al sintagmei engleze Personal Identification Number (in romana Numar Personal de Identificare) și poate avea o lungime cuprinsa intre 4 și 12 cifre. Conform unor studii, 1234, 1111 si 0000 – reprezinta 20% din toate parolele formate din patru cifre din lume și sunt, evident, cel mai ușor de ghicit. Cea mai putin populara combinatie este 8068. Alte coduri PIN la fel de puțin populare sunt 8093, 9629, 6835 si 7637. Plațile cu cardul au devenit parte din viața noastra… Citeste articolul mai departe pe jurnalmm.ro…

Sursa articol si foto: jurnalmm.ro

