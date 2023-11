Prețul terenurilor agricole a crescut semnificativ, in ultimii ani, in toata țara, varfurile de 15.000 euro/ha fiind intalnite in mai multe zone. Exista, insa, și un sector in care prețul este și de cateva ori mai mare, in condițiile in care oferta este ca și inexistenta aproape. De departe, cel mai scump teren in Romania este cel pentru legumicultura, cu prețuri care ajung și la 50.000 euro/ha. “Depinde de ce vrea omul și daca este teren comasat. In Olt, pentru cultura mare prețul pornește de la 5.000 euro/ha, daca este vorba de o suprafața compacta de 3-4 ha la un loc și urca pana la 10-15.000…