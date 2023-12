Care este cel mai probabil scenariu pentru derularea războiului Rusia-Ucraina în 2024 Scenariul cel mai probabil pentru 2024 este continuarea luptelor la aceeași intensitate ca in ultimele luni și cu aceeași situație de blocaj, pentru ca nici Ucraina, nici Rusia nu vor putea sa avanseze decisiv, potrivit experților militari consultați de televiziunea americana CNBC. La inceputul anului 2023, existau mari speranțe ca mult-așteptata contraofensiva ucraineana va schimba […] The post Care este cel mai probabil scenariu pentru derularea razboiului Rusia-Ucraina in 2024 appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

Sursa articol: sursazilei.ro

