Care este cel mai plăcut oraș din lume? Poate v-ați intrebat: Care este cel mai placut oraș din lume? Potrivit saptamanalului englez „The Economist”, sceptrul aparține Vienei, capitala Austriei. Viena s-a aflat deja in fruntea clasamentului in 2018 și 2019 și anul acesta, pentru a treia oara, caștiga podiumul acestui indice mondial elaborat de Economist Intelligence Unit, unitatea de cercetare și analiza afiliata celebrului saptamanal londonez. Viena este așadar primul oraș din clasament și smulge trofeul neozeelandezului Auckland, care a pierdut 33 de locuri. Experții au premiat stabilitatea capitalei austriece, inima Europei Centrale:… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol: puterea.ro

