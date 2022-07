Baia este pentru multe persoane un loc de relaxare, mai ales dupa o zi obositoare, dar știai ca exista un lucru foarte murdar la care trebuie sa fii atenta? Trebuie neaparat sa-l cureți pentru ca riști sa te imbolnavești. Nu este vorba despre toaleta. Un studiu realizat in SUA, unde au fost implicate 500 de persoane, a demonstrat ca in baie sunt gazduiți cei mai mulți microbi decat in alte incaperi din locuința.