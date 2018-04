Stiri pe aceeasi tema

- Antonia este una dintre sarbatoritele de astazi din showbiz-ul romanesc. Frumoasa artista a primit o mulțime de mesaje felicitare, dar și foarte, foarte multe surprize. Delia, una dintre prietenele sale, i-a facut o urare spectaculoasa, care face multa valva pe Internet. Iubita lui Alex Velea i-a apreciat…

- Invitata in cadrul emisiunii “’Neatza cu Razvan si Dani”, Antonia s-a ținut de dezvaluiri incendiare din viața de cuplu cu tatal baieților ei. Vedeta a venit in platoul de televiziune impreuna cu Feli, Cheloo și Carla’s Dreams ca sa vorbeasca despre show-ul “The Four – Cei 4”, unde artiștii sunt jurați.…

- S-a spus ca s-au inteles si vor divorta la notar, insa ea spune altceva! Antonia face noi dezvaluiri despre divortul de Vincenzo Castellano. Intr-un interviu acordat pentru „Xtra Night Show”, vedeta a spus ce isi doreste cel mai mult pentru 2018. Antonia vrea cu orice pret sa o aiba pe fiica ei aproape,…