Care este cel mai lung râu din România și ce dimensiuni are Romanii care vor sa mearga intr-o vacanța pentru a admira frumusețile țarii, trebuie sa știe afle și care este cel mai lung rau din Romania, dar și ce dimensiuni are. Este recunoscut la nivel internațional. Apele curgatoare izvorasc, in cea mai mare parte, din coroana centrala a Carpaților și sunt colectate, aproape in totalitate, de Dunare. Care este cel mai lung rau din Romania și ce dimensiuni are Deci, Dunarea este cel mai mare fluviu din Romania cu o lungime de 2.860 km, din care 1.075 sunt in Romania. Dunarea este urmata de raul Tisa, cu o lungime totala de 966 de kilometri, din care 65… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

