Care este cel mai lung drum drept din România. O plăcere să conduci aici Romania are și lucruri frumoase, dar și lucruri rele. Principala problema a Romaniei este infrastructura, mai ales cand vorbim de autostrazi, șosele, drumuri. Din fericire pentru șoferi exista un drum pe care nu ar avea cum sa se accidenteze. Este un drum drept de aproximativ 15,8 kilometri și, da, este in Romania. Drumul european E70. […] The post Care este cel mai lung drum drept din Romania. O placere sa conduci aici appeared first on IMPACT . Citeste articolul mai departe pe playtech.ro…

Sursa articol si foto: playtech.ro

