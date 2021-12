Care este cel mai eficient vaccin anti-covid. Pfizer este cu mult sub acest ser Vaccinul anti-covid produs de Pfizer pierde teren in fața unui alt ser. Ultimele studii arata ca cel mai eficient vaccin anti-covid este Johnson & Johnson. O analiza realizata in Africa de Sud arata ca dupra-rapelul cu vaccinul in doza unica de la Johnson & Johnson a crescut cu peste 20% protecția impotriva formelor grave de COVID, care necesita spitalizare, transmite Reuters. Astfel, o a doua doza de vaccin Johnson & Johnson a fost administrata la 69.092 de persoane, in perioada 15 noiembrie – 20 decembrie. Booster-ul s-a dovedit eficient in proporție de 84% in prevenirea spitalizarii in cazul… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Studiu. Doua doze de Johnson & Johnson, mai eficiente decat 3 de Pfizer! Supra-rapelul cu vaccinul in doza unica de la Johnson & Johnson a crescut cu peste 20% protecția impotriva formelor grave de COVID, care necesita spitalizare. Acest rezultat a fost stabilit in urma unui nou studiu, inca nesupus…

- Doza booster a vaccinului produs de compania Johnson & Johnson are o eficacitate de 84% impotriva spitalizarii, arata un nou studiu realizat in Africa de Sud pe angajați din domeniul sanatații, relateaza Reuters . Rapelul a fost eficient in proporție de 84% in ceea ce privește prevenirea spitalizarii…

- Vaccinarea cu cea de-a treia doza a vaccinului Moderna impotriva COVID crește semnificativ nivelul de anticorpi care asigura protecție in fața noii variante Omicron a coronavirusului, a anunțat luni compania americana Moderna, citata de The New York Times . Depistata prima data in Africa de Sud in luna…

- Doua doze de vaccin Pfizer-BioNTech ofera o protecție de 70% impotriva spitalizarii in Africa de Sud in ultimele saptamani, potrivit unui studiu de amploare privind impactul potențial al variantei Omicron, relateaza Reuters.

- Vaccinarea cu doua doze de vaccin Pfizer-BioNTech impotriva Covid-19 pare sa fi oferit o protecție de 70% impotriva spitalizarii in Africa de Sud in ultimele saptamani, a aratat marți un important studiu realizat in condiții reale privind impactul potențial al Omicron, potrivit Hotnews care citateaza…

- Agentia Europeana pentru Medicamente (EMA) a anuntat joi ca dozele de supra-rapel ("booster") ale vaccinurilor anti-COVID-19 pot fi administrate cel mai devreme la trei luni dupa finalizarea schemei initiale de vaccinare cu doua doze, in contextul ingrijorarilor extreme provocate de cresterea numarului…

- Elvetienii se pronunta duminica asupra legii Covid-19 care a permis instituirea permisului sanitar, la sfarsitul unei campanii electorale furtunoase, politia fiind in alerta in fata a noi manifestatii, scrie Le Figaro. Acest referendum vine in contextul aparitiei noii variante Omicron a coronavirusului,…