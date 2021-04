Care este cel mai de succes film de la Hollywood din perioada pandemiei „Godzilla vs. Kong” a devenit cel mai de succes film de la Hollywood in pandemie. Filmul este pentru al treilea weekend consecutiv pe primul loc in box office-ul nord-american La nivel mondial filmul a incasat peste 390 de milioane de dolari. Pana in prezent, de la inceputul pandemiei, thrillerul „Tenet” al Warner Bros., regizat de Christopher Nolan – lansat in septembrie – detinea acest tilul, cu incasari totale de 365 de milioane de dolari. China conduce per ansamblu box office-ul mondial, conform news.ro. Dintre filmele lansate aici, „Hi, Mom” a generat incasari de 821,8 milioane de dolari,… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Filmul "Godzilla vs. Kong", produs de Warner Bros, s-a mentinut pe primul loc in box-office-ul nord-american pentru al treilea weekend consecutiv cu incasari de 7,7 milioane de dolari obtinute de vineri pana duminica din 3.001 cinematografe, potrivit datelor comunicate de compania Comscore, informeaza…

- Thrillerul „Nobody”, cu Bob Odenkirk in rol principal, a debutat in fruntea box office-ului nord-american de weekend, cu incasari de peste 6 milioane de dolari, informeaza News.ro. Odenkirk („Breaking Bad”, „Better Call Saul”) este martor la un incident si intervine sa ajute o femeie care…

- Filmul de animatie "Raya and the Last Dragon", produs de studioul Disney, s-a clasat pe primul loc in box-office-ul din America de Nord pentru al treilea weekend consecutiv, cu incasari de 5,15 milioane de dolari obtinute de vineri pana duminica, potrivit cifrelor comunicate de compania Comscore,…

- Lungmetrajul de animatie „Raya and the Last Dragon”, productie Disney, s-a mentinut pe primul loc in box office-ul nord-american de weekend, potrivit News.ro. Filmul o are in centru pe Raya, o luptatoare hotarata sa gaseasca ultimul dragon de pe taramul Kumandra, un Pamant reimaginat, populat…

- Lungmetrajul „Raya and the Last Dragon”, animatie Disney realizata pe computer, a debutat pe primul loc in box office-ul nord-american, cu incasari de peste 8,5 milioane de dolari. In primul weekend pe marile ecrane nord-americane, filmul - care este disponibil si pe platforma Disney Plus…

- Lungmetrajul „Tom and Jerry”, productie Warner Bros. regizata de Tim Story, a inregistrat un debut suprinzator in box office-ul nord-american, noteaz[ news.ro. Cu incasari de 13,7 milioane de dolari in primul weekend, filmul in care, pe langa personajele animate, apar actorii Chloe Grace Moretz,…

- Thrillerul psihologic "The Little Things", produs de Warner Bros. Pictures si avandu-i in rolurile principale pe actorii Danzel Washington, Rami Malek si Jared Leto, s-a mentinut pentru al doilea weekend consecutiv in fruntea box-office-ului nord-american cu incasari de 2,1 milioane de dolari obtinute…

- Thrillerul de actiune „The Marksman”, cu Liam Neeson in rol principal, s-a mentinut pe primul loc in box office-ul nord-american de weekend, informeaza News.ro. In al doilea weekend de la premiera, filmul regizat de Robert Lorenz a generat incasari de putin peste 2 milioane de dolari, aducand…