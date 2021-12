Stiri pe aceeasi tema

- In varsta de 49 de ani, Cristina Spatar bifeaza un nou succes, dupa ce s-a zvonit ca ar avea probleme cu banii și ca s-ar muta din Romania. Regina R&B, așa cum a fost supranumita in urma cu ani de zile, a facut anunțul la TV, la Antena 1. In ultima perioada au existat speculații conform carora Cristina…

- Dodo radiaza de fericire de cand l-a adus pe lume pe micuțul ei, Patrick, iar recent, pentru ca ține mereu legatura cu fanii sai, proaspata mamica a facut publice cateva filmari dinainte de a-l aduce pe lume pe fiul sau. Artista a dorit sa impartașeasca totul cu urmaritorii ei de pe Instagram, iar fara…

- Cristina Ștefania etse tare mandra și are și de ce, asta pentru ca are o forma fizica de invidiat, iar multe doamne și domnișoare, cu siguranța, ar vrea sa știe secretul ei. Zis și facut! Partenera de viața a lui Speak a impartașit ritualul sau de frumusețe cu fanii, chiar pe Instagram.

- Zanni a caștigat trofeul „Survivor Romania” , dar și marele premiu in valoare de 50.000 de euro. Banii i-a investit deja, și-a cumparat un apartament in care deja s-a mutat. Acum, cantarețul nu uimește cu vreo noua investiție sau cu vreo melodie, ci cu ipostaza in care a aparut, la secția de Poliție.…

- E sarbatoare astazi in casa lor! Chiar pe 26 octombrie, Cristi Chivu iși sarbatorește ziua de naștere. Cu aceasta ocazie, fostul fotbalist a primit o urare speciala din partea soției lui, din partea Adelinei, femeia cu care se iubește de peste 14 ani de zile. Chiar la miezul noții, Adelina Chivu a postat…

- La un moment dat, a fost poate cea mai controversata personalitate din Romania, insa a disparut complet de pe rețelele de socializare ulterior. Ei bine, aceasta ”dispariție” nu a durat prea mult, caci Abi Talent s-a intors in forța pe Internet. Fanii au ramas șocați atunci cand au aflat ce suma de proporții…

- Fericire mare in familia lui Cabral Ibacka. Frumoasa lui soție Andreea a nascut un baiețel sanatos, de nota 10. Ce mesaj amuzant a primit vedeta de la PRO TV de la unul dintre cei mai dragi prieteni ai sai. Fanii lui Cabral au izbucnit in ras. Ce mesaj hilar a primit Cabral, dupa ce soția […] The post…

- Gina Pistol a fost atat de incantata de cadoul pe care l-a primit fiica sa, Josephine, la varsta de doar 5 luni, incat aceasta nu s-a putut abține și a dezvaluit totul fanilor sai de pe Instagram.