Stiri pe aceeasi tema

- Aproximativ una din sase persoane din lume sufera de infertilitate, o ”problema sanitara majora” - ceea ce face urgenta cresterea accesului la ingrijiri accesibile si de inalta calitate, cere marti, intr-un raport, Organizatia Mondiala a Sanatatii (OMS), care indeamna ca ”aceasta problema sa nu mai…

- Termenul de fobie definește o teama iraționala cu care se confrunta unii oameni, care poate provoca stari de panica și de anxietate. Este iraționala pentru ca pericolul nu exista in realitate sau este exagerat de catre persoana in cauza. Atitudinea fața de factorul stresant este persistenta in timp,…

- Tratament gratuit pentru romanii care sufera de depresie: Cine poate beneficia și care sunt actele necesare pentru a se scuti de pana la 5.000 de lei Tratament gratuit pentru romanii care sufera de depresie: Cine poate beneficia și care sunt actele necesare pentru a se scuti de pana la 5.000 de lei…

- Cel putin patru persoane au fost ucise miercuri langa Kiev si una in orasul Zaporojie din sud-estul Ucrainei in atacuri aeriene care, potrivit presedintelui ucrainean Volodimir Zelenski, arata ca Moscova nu este interesata in negocieri de pace, informeaza Reuters si AFP.

- Ford intentioneaza sa elimine 3.800 de locuri de munca in domeniul dezvoltarii de produse si al administratiei in Europa in urmatorii trei ani, a anuntat marti compania, invocand cresterea costurilor si necesitatea unei structuri mai usoare, scrie Reuters.

- La data de 11 februarie, in jurul orei 21.45 politisti din cadrul Politiei municipiului Constanta ndash; Sectia 2 Politie au fost sesizati, prin apel SNUAU 112, cu privire la faptul ca in cartierul Henri Coanda din municipiul Constanta s ar afla mai multe persoane care s ar fi autoevacuat din locuinte…

- Elevii si profesorii Liceului Tehnologic Aurel Vlaicu din Lugoj, privesc cu sufletul la gura la ce se intampla in Turcia si asta dupa ce mai multe cutremure puternice au afectat sud-estul tarii. In ultimii ani, personalul didactic si elevii din Lugoj au facut schimb de experienta, in cadrul unui proiect…

- Pentru prima oara, un studiu a descoperit spatii perivasculare marite in creierul unor pacienti care sufera de migrene. „In cazul oamenilor care sufera de migrene episodice si migrene cronice, apar schimbari semnificative in spatiile perivasculare ale regiunii din creier numite centrum semiovale", a…