- O versiune reproiectata a lui MacBook Air este așteptata sa soseasca in 2022, mai exact in a doua jumatate a anului. Avand in vedere ca ultima data cand Apple a actualizat MacBook Air a fost spre sfarșitul anului 2020, inseamna ca ar fi nevoie de aproape doi ani pentru ca gigantul din Cupertino sa iși…

- Surface Pro 8 este mai mare decat modelul anterior, avand un ecran ce masoara 13 inch si care, conform Microsoft, este cu 12,5% mai luminos. Acelasi ecran poate ajunge la o rata de refresh de 120Hz. Folosind functia Dynamic Refresh Rate din Windows, ecranul va adapta rata de refresh la tipul de continut…

- Așa cum era de așteptat, evenimentul California Streaming al Apple s-a incheiat fara anunțul unor MacBook-uri noi și fara lansarea caștilor AirPods 3. Exista insa șanse mari ca acestea sa apara pana la sfarșitul anului, in timp ce tableta iPad Pro și caștile AirPods Pro noi vor trebui sa aștepte pana…

- Unele cadre didactice sunt amenințate cu concedierea daca nu se vaccineaza contra Covid-19 din propriile resurse. Declarația a fost facuta de o educatoare, în cadrul unei conferințe de presa organizate de șapte ONG-uri. Majoritatea ONG-urilor din țara sunt împotriva deciziei…

- Intel ar putea acționa impotriva rivalilor sai prin rezervarea intregii capacitați de producție a fabricilor TSMC pentru cipuri pe 3 nanometri. TSMC (Taiwan Semiconductor Manufacturing Company) este o companie taiwaneza specializata in producția de procesoare de inalta performanța. Fabricile TSMC produc…

- Ultima data cand am vazut Apple reimprospatand MacBook Air a fost spre sfarșitul anului 2020, atunci cand a fost printre primele computere Mac care au obținut noul cip M1. Cu toate acestea, designul general a ramas același precum cel al predecesorul sau. Daca speri insa la ceva diferit, in 2022 e posibil…

- La inceputul acestui an, Apple a anunțat o reimprospatare a liniei iPad Pro, pe care au montat un nou mini afișaj LED. De atunci s-a zvonit ca noul MacBook Pro va face același lucru și au existat chiar sugestii ca mini refresh-ul gamei iPad ar putea primi același tratament. Acum, analistul Ming-Chi…

- ​O noua problema grava de securitatea a mai multor dispozitive Apple a fost reparata printr-un update a carui instalare se recomanda sa se urgent, relateaza Forbes și News.ro. Apple a lansat un update pentru iOS, iPadOS, macOS Big Sur, care vine sa rezolve o bresa de securitate grava, care se…