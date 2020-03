Stiri pe aceeasi tema

- Noul tip de coronavirus COVID 19 poate fi tratat cu o cantitate mare de vitamina C, insa nu administrata pe cale orala, ci intravenos, intrucat efectele sunt de zece ori mai puternice, potrivit experților din China.

- Oamenii de stiinta din China care studiaza originea epidemiei virale au anuntat descoperirea a doua tipuri principale de coronavirus care pot provoca infectii, informeaza Agenția Reuters, preluata de Agerpres. Cercetatorii, de la Facultatea Stiintele Vietii a Universitatii Beijing si de la Institutul…

- Oamenii de stiinta din China care incearca sa ajunga la originea epidemiei de coronavirus au identificat doua tulpini principale ale virusului responsabile de cazurile de contaminare. Ei au subliniat insa ca studii mai extinse sunt necesare pentru a intelege evolutia virusului, relateaza Reuters.

- Cercetatorii de la Facultatea Stiintele Vietii a Universitatii Beijing si de la Institutul Pasteur din Shanghai din cadrul Academiei de Stiinte din China au avertizat ca analiza lor a examinat o gama limitata de date si au precizat ca sunt necesare analize suplimentare, efectuate pe seturi mai mari…

- In urma cu mai mulți ani, Andreea Marin a adoptat la distanța doi copii, un fetița din Niger și un baiat din China, carora le-a asigurat tot sprijinul necesar pe durata programului de adopției. In contextul amenințarii Coronavirus, vedeta a dat detalii despre baiat, explicand ca este in afara oricarui…

- Oamenii par sa creada ca exista o legatura intre epidemia mortala de coronavirus si o cunoscuta marca de bere, arata presa internaționala.Potrivit informatiilor inregistrate de motoarele de cautare, se pare ca oamenii asociaza berea mexicana Corona Extra cu focarul de coronavirus din China,…

- Virusul ucigas din China este neoprit, iar oamenii de stiinta cauta remedii pentru a putea combate raspandire lui in intreaga lume. De aceasta data, au facut o nou descoperire cu privire la animalul de la care provine coronavirus.

- Virusul aparut in China care ia vieti a alertat intreaga populatie. Oamenii au devenit mult mai sceptici si se gandesc numai la ce e mai rau. Autoritatile din toata lumea depun eforturi uriase pentru ca virusul, care a ajuns deja si pe alte continente, sa nu devina o epidemie la scara mondiala.