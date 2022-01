Stiri pe aceeasi tema

- Praful este o problema neplacuta care nu pare sa dispara niciodata. Indiferent cat de des il indepartezi, el reapare prin colțuri, pe mobila, pe ramele patului și chiar pe mobila din baie. Iata ce este praful și cat de daunator este sanatații tale.

- Sistemul circulator, prin intemediul venelor și arterelor, are rolul de a transporta sangele in tot corpul, asigurand buna funcționare a intreg organismului. Alimentația bogata in grasimi saturate și zahar alb rafinat, dar și factori precum moștenirea genetica, nivelul crescut de colesterol in sange,…

- Pentru inceput, e bine sa aveți prin casa un preparat natural pe baza de enzime active și plante care stimuleaza funcția digestiva, pe care sa-l inghițiți inainte de masa. Astfel, accelerați toate procesele digestive.Daca nu ați folosit un astfel de produs sau nu a fost suficient, atunci exista și remedii…

- Sistemul circulator, prin intemediul venelor și arterelor, are rolul de a transporta sangele in tot corpul, asigurand buna funcționare a intreg organismului. Alimentația bogata in grasimi saturate și zahar alb rafinat, dar și factori precum moștenirea genetica, nivelul crescut de colesterol in sange,…

- In cele ce urmeaza, iti prezentam un remediu puternic si eficient care te va ajuta sa iti cureti plamanii de gudron si nicotina. Pentru asta, vei avea nevoie de trei plante.Asadar, iata ingredientele necesare:– 400 de grame de ceapa– 2 lingurite de turmeric– 3 cm de radacina de ghimbir– 1 litru de apa–…

- Din frunze și scoarța de soc se pot face preparate care trateaza degeraturile și arsurile minore, dar au și proprietați insecticide.Florile au efect diuretic, laxativ, antiinflamator, iar fructele au proprietați antioxidante. Infuzia de flori sau fructe de soc calmeaza caile respiratorii, reduce inflamațiile…

- Sistemul circulator, prin intermediul venelor si arterelor, are rolul de a transporta sangele in tot corpul, asigurand buna functionare a intreg organismului. Alimentatia bogata in grasimi saturate si zahar alb rafinat dar si factori precum mostenirea genetica, nivelul crescut de colesterol in sange,…

- Ceaiul este o bautura comuna, indragita de majoritatea persoanelor, care se obține prin infuzarea parților unor plante in apa fierbinte. Denumirea inițiala de ceai a fost data bauturii obținute din frunze de Camellia Sinensis(L), dar in prezent este folosita pentru orice infuzie din plante medicinale…