Care este cea mai scumpă cafea din lume? Este consumată de peste 1 miliard de oameni pe zi Aceasta bautura extrem de populara este consumata de peste 1 miliard de oameni pe zi. Indiferent daca sunteți un fan al cafelei turcești, al espresso-ului sau cafelei franțuzești, o ceașca obișnuita de cafea poate face mai mult decat sa ne ofere revigorarea de dimineața. Puțini știu insa ca diferența o face calitatea cafelei, care este data de mai mulți factori. Și mai puțini știu ca una dintre cele mai rare și scumpe cafele din lume, Black Ivory, este extrasa din balega de elefant. Unele soiuri de cafea sunt extrem de scumpe, iar asta se datoreaza raritații și duratei procesului de producție,… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

