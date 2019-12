Stiri pe aceeasi tema

- Bradul de Craciun inseamna fericire, bucurie, sarbatori și cadouri. Insa, daca ne gandim la sanatate, din pacate, atat brazii artificiali, cat și cei naturali sunt daunatori, putand sa ne afecteze sanatatea.Bradul natural prezinta pe crengile sale microorganisme, dintre care cele mai periculoase…

- O cunoscuta boala face ravagii in Romania. Este vorba despre Psoriazis, o afecțiune din ce in ce mai des intalnita in societatea noastra. Majoritatea persoanelor care se confrunta cu aceasta afecțiune sunt complexate și evita sa se implice in activitați de teama de a fi respinse. Aceasta boala este…

- Aflam povestea emotionanta a doamnei Maria Astaschina, femeia cu Sindromul Sjogren. Cum se manifesta aceasta boala si cat de greu le este oamenilor sa traiasca cu aceasta maladie, vedeti mai jos.

- Judetele Suceava si Brasov au cei mai multi copii nou diagnosticati cu diabet zaharat, a avertizat medicul coordonator al Centrului Judetean Antidiabetic din cadrul Spitalului de Urgenta „Sfantul Ioan cel Nou" Suceava, dr. Gabriela Creteanu. Medicul a declarat, joi, intr-o conferinta de ...

- PROMISIUNI DESARTE… Tratament cat mai aproape de casa pacientului, pachet complet de diagnosticare, tratare si monitorizare, dar si o diversitate mai mare de medicamente. Sunt cateva dintre dintre modificarile pe care Casa de Asigurari de Sanatate urmareste sa le faca in privinta bolnavilor de cancer…

- Unul dintre cele mai infioratoare dezastre ecologice din istorie, soldat cu moartea a mii de oameni și cu imbolnavirea a jumatate din populația și animalele Golfului Minamata, s-a produs prin contaminarea apelor cu deșeuri industriale poluate cu metilmercur in perioada anilor 1932 și 1968.

- Cantareata Sia a dezvaluit ca a fost diagnosticata cu o maladie neurologica rara, sindromul Ehlers Danlos, si ca sufera de dureri cronice, dar spune ca a vrut sa faca public acest lucru pentru a incuraja si alte persoane bolnave, potrivit contactmusic.com.