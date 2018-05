Care este cea mai modernă operație pentru slăbit Numarul romanilor care sufera de obezitate crește de la an la an și in multe cazuri un regim nu mai este suficient pentru a combate aceasta problema. Iata care este cea mai moderna operație pentru slabit. Obezitatea afecteaza tot mai mulți romani și in multe cazuri singura soluție care mai ramane pentru a trata aceasta afecțiune este operația. Cel mai modern tip de operație este plicatura gastrica laparoscopica, conform digi24.ro . Acest tip de intervenție chirurgicala bariatrica este un procedeu prin care se micșoreaza stomacul cu ajutorul unor pliuri in peretele gastric, urmate de sutura pliurilor,… Citeste articolul mai departe pe unica.ro…

Sursa articol: unica.ro

