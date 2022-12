Care este cea mai mare țară din lume. Statele Unite ale Americii ocupă locul trei pe glob Care este cea mai mare țara din lume. Statele Unite ale Americii ocupa locul trei pe glob. Daca ne uitam pe glob, nu știm exact care sunt cele mai mari țari de pe glob. In funcție de suprafața insa, lucrurile pot fi destul de clare. In prezent, Rusia, prin dimensiunea sa, ocupa aproximativ ⅛ din suprafața pamantului și este cea mai mare țara din lume.De asemenea, capitala Rusiei, Moscova, este unul dintre cele mai mari orașe din lume. A doua cea mai mare țara din lume este Canada, care se afla in nordul Statelor Unite și se invecineaza cu cele doua oceane și Alaska. Este compus din zece provincii… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

Stiri pe aceeasi tema

