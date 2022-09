Stiri pe aceeasi tema

- David Popovici a cucerit medalia de aur la proba de 100 m liber, la Campionatul Mondial de inot juniori de la Lima. David Popovici s-a clasat pe primul loc cu timpul cu timpul de 47.13. Pe urmatoarele locuri s-au clasat croatul Jere Hribar, cu timpul 49.37 si cipriotul Nikolas Antoniou, cu timpul 49.91.…

- David Popovici a cucerit medalia de aur in proba de 200 m liber Campionatul Mondial de inot pentru juniori de la Lima, stabilind un nou record al competitiei. „Romania si-a trecut in cont o noua medalie de AUR la aceasta editie a Campionatului Mondial de inot pentru juniori de la Lima. Succesul a fost…

- David Popovici a castigat o noua medalie de aur, la proba de 200 de metri liber a Campionatului Mondial de Inot pentru Juniori de la Lima. Sportivul a incheiat cursa cu un timp exceptional de 1 minut si 46 de secunde, ceea ce a insemnat un nou record. David Popovici va lua startul si in seriile probei…

- David Popovici a obținut joi medalia de aur in proba de 200 m liber la Campionatul Mondial de Natatie pentru juniori de la Lima, Peru. Sportivul a incheiat cursa cu timpul de 1:46.18, cu care a stabilit și un nou record al competiției, scrie digi24.ro.

- David Popovici a obținut joi medalia de aur in proba de 200 m liber la Campionatul Mondial de Natatie pentru juniori de la Lima, Peru. Sportivul a incheiat cursa cu timpul de 1:46.18, cu care a stabilit și un nou record al competiției. ”Romania si-a trecut in cont o noua medalie de AUR la aceasta […]…

- David Popovici a caștigat prima medalie de aur la Campionatul Mondial de juniori din Peru. A facut echipa cu Alexandru Constantinescu, Ștefan Cozma și Patrick Dinu, iar baieții noștri s-au impus la 4×100 m liber. Sportivul de doar 17 ani a declarat la finalul cursei ca se bucura foarte tare de aceasta…

- David Popovici este pregatit pentru ultima sa competiție de juniori. Sportivul roman va participa in cele doua probe care anul acesta i-au adus aurul la Campionatele Mondiale și Europene de seniori: 100 și 200 de metri. Pe pagina de Facebook a Federației Romane de Natație și Pentatlon Modern au aparut…

- David Popovici, campion mondial si european de seniori, va participa la Campionatul Mondial de juniori din Peru. Sportivul de 17 ani intra azi in bazin, in cursa de stafeta 4x100 metri liber, in calificari. Proba va incepe la ora 17.30, ora Romaniei. Cursele de la Lima pot fi urmarite pe https://aquatics.eurovisionsports.tv/main…