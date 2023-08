Stiri pe aceeasi tema

- Zi de mare sarbatoare in familia Mariei Constantin! Artista și alesul inimii ei, Robert Stoica, barbatul alaturi de care traiește o frumoasa poveste de dragoste, s-au casatorit astazi civil și religios, in compania familiei și a prietenilor. Cine sunt parinții spirituali ai celor doi indragostiți.

- Florin Cercel adora sa petreaca timpul liber in compania soției și fiicei lui! Paparazzii celui mai tare site de știri mondene din Romania, SpyNews.ro, au surprins imaginile care dovedesc ca manelistul pune familia pe primul plan.

- Cand s-a aflat de divorț, Anamaria Prodan il acuza pe Laurențiu Reghecampf ca nu se intereseaza de copilul pe care il au impreuna, insa acum situația pare ca s-a schimbat. Antrenorul a reluat legatura cu fiul sau, Bebeto.In urma cu cateva luni, Anamaria Prodan il acuza pe Laurențiu Reghecampf ca nu…

- La data de 07 iunie a.c., in jurul orei 18:00, Poliția Municipiului Lupeni a fost sesizata de o femeie cu privire la faptul ca fiul acesteia, CODREA YANIS (foto), in varsta de 15 ani, a plecat voluntar de la domiciliu in dimineața zilei de 06 iunie 2023, afirmand ca va merge la Petroșani, insa nu…

- Dupa patru ani de iubire, Dani Stoian și Mihaela, partenera lui de viața, s-au casatorit in weekend. Fiul lui Florin Salam a spus marele DA in fața ofițerului de stare civila, insa la eveniment nu a luat parte și manelistul alaturi de soția sa, Roxana Dobre. In exclusivitate pentru Spynews.ro, Mihaela…