Stiri pe aceeasi tema

- Bogdan Mocanu a oferit o prima reacție, in exclusivitate pentru Antena Stars, dupa ce s-a spus ca s-a desparțit de Ema Krter. Ce spune artistul despre Miruna Milu. Care este relația dintre cei doi, de fapt.

- O vedem tot timpul cu zambetul pe buze pe micile ecrane, insa Ramona Olaru a trecut și prin momente dificile in cariera ei, iar asistenta TV a oferit declarații exclusive la Antena Stars despre cum a reușit sa depașeasca situațiile tensionate din viața ei. Iata ce a marturisit logodnica lui Catalin…

- Amalia Nastase a dezvaluit, in cadrul unui interviu facut in exclusivitate pentru Antena Stars, care este secretul relației dintrea ea și soțul sau. Vedeta a precizat ca cel mai mult intr-o relație conteaza respectul și increderea in partener. Ce declarații a facut Amalia.

- In exclusivitate pentru Antena Stars, Deea Maxer a vorbit despre o perioada mai dificila din viața ei. Vedeta a reușit sa treaca peste toate cu sprijinul partenerului ei de viața. Cat de mult a ajutat-o Dinu Maxer pe soția lui in acele momente.

- Claudia Patrașcanu iși sarbatorește ziua de naștere. Ei bine, in exclusivitate pentru Antena Stars, artista a facut dezvaluiri despre cum va petrece in aceasta zi speciala. Iata alaturi de cine va sta cantareața toata ziua!

- Zi importanta pentru Sensy și iubitul ei! Celebra influencerița și partenerul ei de viața au spus astazi marele "DA" in fața ofițerului de Stare Civila. Sensy a oferit declarații in exclusivitate la Antena Stars despre marele eveniment,. dar și despre pregatirile pe care le-a facut.

- Anda Adam se scuza, dupa ce s-a spus ca si-a pus invitatii sa-si plateasca nota, la evenimentul la care ea i-a chemat! Care a fost, de fapt, problema si de ce s-a ajuns la discutii despre bani. Vedeta a facut declaratii, in exclusivitate, pentru Antena Stars, legate de controversa momentului!

- George, de la "Insula Iubirii", a acordat primul interviu, in exclusivitate pentru Antena Stars, dupa ce a fost acuzat ca și-ar fi agresat fizic fosta cumnata. Barbatul explica exact ce s-a intamplat intre el și Simina.