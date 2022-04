Care este cea mai mare abilitate profesională a viitorului? La majoritatea conferințelor de afaceri, discuțiile se invart in jurul schimbarilor majore pe care le parcurg intreprinderile: virtualizare, digitalizare și navigarea in metavers. Companiile și persoanele fizice cumpara terenuri in metavers, unde branduri de moda precum H&M și-au deschis deja primele magazine. Intr-un astfel de scenariu rapid, intreprinderile iși schimba modul in care opereaza și […] The post Care este cea mai mare abilitate profesionala a viitorului? first appeared on Ziarul National . Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

