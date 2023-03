Care este cea mai ieftină zi în care să rezervăm bilete de avion din România Cele mai ieftine zile in care se pot rezerva bilete de avion in Romania sunt duminica si sambata, iar cea mai ieftina zi in care se poate zbura este marti, arata datele statistice publicate vineri de o platforma online de rezervari de bilete. Potrivit unui raport Vola.ro, zilele in care se gasesc cele mai scumpe […] The post Care este cea mai ieftina zi in care sa rezervam bilete de avion din Romania appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

Sursa articol si foto: sursazilei.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Meteorologii estimeaza ca, in urmatoare doua saptamani, temperaturile vor fi usor mai scazute fata de cele normale pentru aceasta perioada in regiunile intracarpatice si apropiate de cele obisnuite in rest. Saptamana 27.03.2023 – 03.04.2023 Valorile termice vor fi usor mai coborate decat cele specifice…

- Peste 4 milioane și jumatate dintre locuințele din Romania au ieșit din perioada de garanție a structurii de rezistența deoarece au peste 50 de ani de la darea in folosința. Conform platformei imobiliare.NET, in țara noastra ar fi nevoie de o reinnoire a fondului locativ cu aproximativ 200.000 de unitați…

- Liderii Uniunii Europene au convenit la summitul de la Bruxelles o serie de masuri menite sa reduca numarul migrantilor care sosesc ilegal pe teritoriul UE, transmite vineri dpa. „Vom actiona pentru a intari frontierele noastre externe si a preveni migratia ilegala”, a declarat dupa summit presedinta…

- U.S. and French troops that are part of a NATO battlegroup in Romania will hold a military exercise on Thursday to test the 30-nation alliance’s eastern flank defenses, as Russia’s full-scale invasion of neighbouring Ukraine nears its one-year anniversary, AP News reported. The joint combat drills at…

- Romanii care vor sa se implice in campaniile de ajutorare in sprijinul locuitorilor din Turcia, din zonele afectate de cutremur, pot face donații in produse sau bani, in București și in mai multe orașe din țara. Ambasada Turciei din Romania a dat publicitații toate informațiile. Ambasada Republicii…

- Echipa de sprijin din Romania, formata din personal specializat de cautare-salvare RO-USAR, medici si asistenti SMURD, personal cu echipe canine din cadrul Clubul Cainilor Utilitari a ajuns in provincia Hatay, intr-o localitate apropiata orasului Antakia, unde a inceput sa construiasca baza de operatii…

- Ministrul Mediului, Tanczos Barna, a anunțat ca bugetul prevazut pentru panourile fotovoltaice, in 2023, este de trei miliarde lei, bani cu care se vor putea finanta peste 150.000 proiecte. Potrivit ministrului Mediului, in Romania sunt peste trei milioane de case intabulate si inregistrate la Oficiul…

- Consilierul de stat Madalina Turza a anuntat, vineri, ca, pana acum, in Romania au fost alocate 565 de milioane euro pentru gestionarea crizei umanitare a refugiatilor ucraineni, iar 200 de milioane euro au venit de la parteneri internationali. „Tot acest efort umanitar si de coordonare si raspuns are…