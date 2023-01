Care este cea mai coruptă țară din UE. România, în top 3 Ungaria este perceputa ca cea mai corupta țara din blocul comunitar format din 27 de state potrivit celui mai recent raport al Transparency International, potrivit Politico. Clasamentul este completat de Bulgaria și Romania, care nu a inregistrat nicio imbunatațire semnificativa in ultimul deceniu. Studiul a analizat perceptia nivelului de coruptie in sectorul public in 180 […] The post Care este cea mai corupta țara din UE. Romania, in top 3 appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

