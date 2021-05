Care este cea mai buna platforma de magazin online?

Stiri pe aceeasi tema

- Ecosistemul eMAG Marketplace a crescut cu 80% in ultimul an și a ajuns la peste 36.000 de IMM-uri care vand in Romania, Bulgaria și Ungaria. Comerțul online va inregistra creșteri semnificative in continuare, odata cu evoluția accelerata a economiei digitale și, pentru a susține dezvoltarea ecosistemului…

- In cazul in care ești in cautare de alternative și soluții pentru a gasi cea mai potrivita platforma de pariuri online, ne-am gandit sa iți venim in ajutor cu cateva sfaturi. Intrucat cunoașterea și informarea sunt cele mai sigure surse pentru a lua decizii corecte, speram ca articolul nostru sa iți…

- “In vederea informatizarii si flexibilizarii mecanismelor de implementare a schemelor de ajutor de stat, Ministerul Finantelor anunta lansarea platformei on-line de tip ”monitoring tool”, prin intermediul careia operatorii economici pot transmite toate documentele necesare accesarii unui ajutor de stat…

- CMS este o platforma de publicare online, iar acronimul vine de la „Content Management System”. Practic, cu ajutorul unui CMS putem crea noi website-uri, dar și gestiona conținutul pe care il adaugam in mod constant. Daca nu avem cunoștințe de programare, cum ar fi de HTML, PHP și/ sau Java, atunci…

- Peste 90% dintre romani intentioneaza sa calatoreasca incepand cu perioada Pastelui si pana la finalul verii, releva un studiu realizat, in luna martie, de o platforma de rezervari hoteliere. Un sfert dintre respondenti au o rezervare ferma sau sunt in procesul de a rezerva o vacanta pentru perioada…

- Studenții, absolvenții, dar și toți cei interesați de o oferta de cariera au ocazia de a participa la cea de-a XVIII-a ediție (și a treia online) a Zilelor Carierei, eveniment organizat de Centrul de Consiliere și Orientare in Cariera al Universitații Politehnica Timișoara in zilele de 24-25 martie…

- IVECO lanseaza o noua platforma digitala, cu informații in timp real, pentru clienții sai. IVECO ON și aplicația dedicata Easy Way ofera utilizatorilor o experiența unica la volan. Transformarea digitala a transporturilor cu ajutorul tehnologiei avansate și al noilor caracteristici va oferi acces rapid…

- Etapa a treia de vaccinare impotriva COVID-19 incepe luni, 15 martie 2021. Orice cetatean roman se va putea programa in platforma, inclusiv persoanele din grupa de varsta 16-18 ani, insa numai in anumite centre. Peste 1,5 milioane de beneficiari s-au inscris pana acum pe platforma electronica, dintre…