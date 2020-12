Stiri pe aceeasi tema

- Președintele Klaus Iohannis spune ca prima tranșa de vaccinuri anti-Covid ar urma sa ajunga in Romania intre Craciun și Revelion. Șeful statului spune ca prima tranșa de 10.000 de vaccinuri este una „simbolica”. Cea de-a doua transa este așteptata in luna ianuarie. „Exista o șansa mare ca primul vaccin…

- In contextul in care starea de alerta va fi prelungita in Romania cu inca 30 de zile incepand de astazi, 14 decembrie, Raed Arafat le recomanda romanilor, ”sa ramana in randul familiei”.

- Autoritatea Electorala Permanenta a anunțat ca, pâna miercuri, au fost înregistrate 2.141 de plicuri care conțin buletine de vot ale alegatorilor români din diaspora. Conform Autoritații Electorale Permanente (AEP), din…

- Agentiile de turism organizeaza targuri online, din cauza pandemiei, și taie prețurile pachetelor de sarbatori cu pana la 50% Mai multe agentii de turism au luat decizia de a organiza targuri in sistem online din cauza imposibilitatii desfasurarii variantei clasice din cauza restrictiilor impuse de…

- Adrian Mititelu junior a reltatat o poveste amuzanta care i-a avut in prim-plan pe tatal sau si pe Gigi Becali. Jurnalistul Mihai Mironica, dezvaluiri halucinante despre Gigi Becali: !Mi-a zis ca ma duce un nepot de-al lui in padure si o sa devenim rude" "Tata a avut o relație foarte…

- La Ciolpani, pe circuitul TCS Racing Park a avut loc week-0end-ul trecut etapa a treia a Campionatului Național de Motocros, precum și ultima etapa a Campionatului European BMU, in fapt, Campionatul Balcanic. La start s-au aliniat sportivi din Romania, Moldova, Grecia, Turcia, Macedonia de Nord și Bulgaria.…

- Zile libere legale de Craciun și Revelion. De craciun romanii vor avea doua zile libere: 25 decembrie, care pica vineri, si 26 decembrie, care pica sambata. De asemenea, de Anul Nou, romanii vor fi liberi pe 1 si 2 ianuarie. Urmatoarea minivacanta va fi pe 30 noiembrie, de Sfantul Andrei, si pe…

- "Uitați-va in jurul nostru, toate țarile iau masuri serioase, nu e de glumit", a spus secretarul de stat. Intrebat cum vor fi sarbatorile de Craciun anul acesta, in condițiile in care de Paște nu a fost permis accesul credincioșilor in biserici, Raed Arafat a subliniat ca este foarte greu…