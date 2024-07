Stiri pe aceeasi tema

- Cunoscutul neurochirurg Vlad Ciurea a explicat care este cea mai buna apa pentru organism. Renumitul medic recomanda apa la temperatura camerei sau ușor mai rece, iar apa minerala este și ea printre favorite.”Fiecare trebuie sa bea orice apa ii place. Dar eu pledez pentru apa cu lamaie, la temperatura…

- Bauturile alcoolice consumate in cantitați moderate nu reprezinta un risc pentru sanatate. Ideal este sa fim atenți la ceea ce alegem, deoarece unele bauturi pot fi mai sanatoase decat altele.

- In zilele toride de vara, o bautura pot deveni periculoase pentru sanatate, chiar și in cantitați mici. Prof. dr. Vlad Ciurea avertizeaza asupra riscurilor asociate in condiții de temperaturi ridicate.

- Renumitul medic Vlad Ciurea recomanda un singur aliment bogat in grasimi care poate fi inclus fara nicio grija in dieta noastra. Acesta face bine creierului și are ofera o mulțime de beneficii pentru organism, drept urmare nu trebuie evitat.

- Telefoanele de urgența de pe autostrazile patriei au ajuns, practic, „piese de muzeu”. Ele nu mai functioneaza, asta in cazul in care au „mers” vreodata. Asadar, e bine sa va bazati pe telefonul mobil personal, in caz de urgenta. De ce nu functioneaza telefoanele de pe autostrada Reprezentanții companiei…

- Mai multe evenimente importante au fost serbate de polonezii din Bucovina in ziua de sambata. A fost aleasa aceasta zi chiar daca evenimentele sunt la inceput de mai pentru ca saptamana viitoare ortodocșii sunt in Saptamana Mare.Așadar, pentru polonezi luna incepe cu Ziua Muncii. Urmeaza Ziua ...

- Ingredientul din bucatarie care face minuni la plante! Le ofera o cantitate suficienta de ingrașamant și minerale pentru ca florile sa le foloseasca in mod eficient. In plus, vor inflori instant. Așadar, stropiți florile cu acest ingredient-minune! Aflați care este și cum sa il folosiți corect! Ingredientul…