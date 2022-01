Stiri pe aceeasi tema

- A murit Mihaela Galani, fondatorul unui brand cunoscut de incalțaminte. Tanara s-a stins din viața la varsta de 33 de ani. Medicii au resuscitat-o minute bune, insa șansele au fost in zadar. Iata motivul tragediei!

- Echipa magazinului de incaltaminte Gemelli din Constanta anunta decesul prematur al Mihaelei Galani. ldquo;Motorul echipei Gemelli, Mihaela Galani, s a stins astazi din viata. Lucrurile se vor derula mai greu in urmatoarea perioada. Nu stim cand vom reveni", au transmis reprezentantii magazinului. Gemelli…

- Benone Sinulescu a murit. Artistul in varsta de 84 de ani a murit acasa, sotia lui fiindu-i alaturi, potrivit ultimelor informații. .„O veste groaznica. M-a sunat sotia lui acum 10 minute si mi-a spus ca s-a prapadit. N-a murit de boala pe care o avea, care era spre vindecare, ci pur si simplu…

- Moartea unuia dintre cei mai cunoscuți fermieri din Romania a fost invaluita in mister pana la aflarea rezultatului necropsiei. Dan Țandea a fost gasit mort și inghețat intr-o fosa septica aflata chiar in curtea fermei sale. In urma decesului survenit, polițiștii au continuat cercetarile, iar in parallel,…

- Fiica impresarului Doru Gușman, Andreea, a facut o serie de dezvaluiri care schimba ceea ce se știe privind cauza morții lui Petrica Mițu Stoain. Medic de profesie, fiica impresarului a declarat la Romania TV ca Petrica Mițu Stoian lua doar jumatate din doza de anticoagulante, asta dupa ce in spațiul…

- Moartea iubitului cantareț de muzica populara, Petrica Mițu Stoian, a adus multa suferința și revolta in randul romanilor. Dupa ce a reușit sa scape de infecția cu Covid-19, artistul a ramas cu o stare de oboseala și tuse, sechele pe care a vrut sa le trateze la clinica Nera, unitate medicala dedicata…

- Un roman moare din trei in trei minute din cauza COVID-19, iar in curand, Romania va depași pragul total de 50.000 de morți de la inceputul pandemiei, spune medicul Octavian Jurma. Specialistul a analizat statisticile COVID de saptamana trecuta și a constatat ca au fost atinse noi recorduri. „3,072…

- Bataie de joc la Spitalul Sfantu Pantelimon din Capitala. Aparținatorii mai multor romani care au decedat infectați cu coronavirus sunt trimiși la Parchet sa dea cu subsemnatul pentru ca nu și-au ridicat morții in timp de 48 de ore, așa cum prevede legea. Filmați cu o camera ascunsa de Romania TV,…