Stiri pe aceeasi tema

- O fetita de doar 2 ani a fost gasita moarta in casa, intr o localitate din Harghita. Moartea fetitei de 2 ani, din localitatea Plaiesii de Jos, a fost neviolenta, iar vanataile de pe corp nu au legatura cu decesul, a informat duminica IPJ Harghita. In urma efectuarii necropsiei, rezultatul a reliefat…

- Mihaela Galani, patroana unui brand cunoscut de incalțaminte din Romania, a incetat din viața astazi. Moartea fulgeratoare și subita a tinerei de doar 33 de ani a venit ca un trasnet pentru toți cei care au cunoscut-o, astfel ca a aparuta prima ipoteza privind cauza decesului!

- Sotia lui Victor Socaciu, Brandusa Simion, a vorbit despre cauza mortii artistului care si-a petrecut ultimele sapte saptamani din viata in spital. Victor Socaciu a suferit in trecut un transplant de rinichi si suferea, de asemenea, de mai multe probleme de sanatate.

- Un eveniment tragic a avut loc in cursul zilei de ieri, atunci cand o eleva de 11 ani a cazut secerata la pamant dupa ora de sport. Micuța se preagtea sa plece acasa, insa, din pacate, nu a mai apucat. Dupa nenumarate incercari de a-i salva viața, medicii au declarat decesul, urmand a-i fi efectuata…

- Moartea unuia dintre cei mai cunoscuți fermieri din Romania a fost invaluita in mister pana la aflarea rezultatului necropsiei. Dan Țandea a fost gasit mort și inghețat intr-o fosa septica aflata chiar in curtea fermei sale. In urma decesului survenit, polițiștii au continuat cercetarile, iar in parallel,…

- Moartea iubitului cantareț de muzica populara, Petrica Mițu Stoian, a adus multa suferința și revolta in randul romanilor. Dupa ce a reușit sa scape de infecția cu Covid-19, artistul a ramas cu o stare de oboseala și tuse, sechele pe care a vrut sa le trateze la clinica Nera, unitate medicala dedicata…

- Inspectoratul General al Poliției ofera detalii despre crima de la Ciocana. Mai devreme oamenii legii anunțat ca 2 persoane au fost reținute, dupa ce a fost gasit corpul neinsuflețit al unei copile de 2 ani.