Care este cauza incendiului de la Secția ATI a Spitalului din Piatra Neamț. Ultimele informații Cauza incendiului de la Spitalul Județean Piatra Neamț. O noua tragedie a zguduit Romania in aceasta seara, la cinci ani de la Colectiv. Un incendiu aparut in Secția ATI a Spitalului Județean Piatra Neamț. Conform ultimelor informații venite de la autoritați, bilanțul se ridica la un total de 10 morți și alte 7 persoane in stare […] The post Care este cauza incendiului de la Secția ATI a Spitalului din Piatra Neamț. Ultimele informații appeared first on IMPACT . Citeste articolul mai departe pe playtech.ro…

Sursa articol si foto: playtech.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Procurorii Parchetului de pe langa Tribunalul Neamț s-au sesizat din oficiu in cazul incendiului care a izbucnit sambata seara la Secția ATI a Spitalului Județean Piatra-Neamț și au intocmit un dosar in care s-a inceput urmarirea penala in rem pentru ucidere din culpa. Cauza a fost preluata de Secția…

- Vlad Mixich, expert in politici de sanatate, a reactionat pe pagina de Facebook, dupa incendiul de la Spitalul Judetean Neamt, si aminteste ca in ultimii 30 de ani au fost promise nenumarate spitale, insa nu a fost construit niciun spital public judetean. Zece pacienți COVID de la Terapie Intensiva…

- Managerul Spitalului de Boli Infectioase din Iasi, medicul Carmen Dorobat, a declarat sambata seara ca pacientii COVID-19 care vor fi adusi de la Piatra Neamt, in urma incendiului care s-a produs la Sectia de Terapie Intensiva a spitalului judetean vor fi transferati la spitalul mobil de la Letcani,…

- Un incendiu a izbucnit sambata seara la secția de Terapie Intensiva a Spitalului Județean din Piatra Neamț, anunta Mediafax. Șapte persoane au murit. Se pare ca toți erau pacienți infectați cu SARS-CoV-2. Purtatorul de cuvant al ISU Neamț, Irina Popa, a declarat pentru Mediafax ca pana in acest moment,…

- Ambasadorul Frantei in Romania, Laurence Auer, a adus un omagiu, vineri, victimelor incendiului de acum cinci ani de la clubul Colectiv, potrivit Agerpres.Diplomatul francez a depus o coroana de flori si s-a recules cateva minute la altarul improvizat in fata clubului. Citește mai multe…

- Saptamana trecuta, Romania a atins un record negativ, a trecut de pragul de 3.000 de infectați COVID in 24 de ore. Am vrut sa aflam care este situația de la Spitalul Județean de Urgența din Pitești la inceputul acestei saptamani. Și am vorbit cu directorul medical, dr. Gabriel Copciag, care ne-a spus…

- Update: Baiețelul de 10 ani din Buzau are prezentari la Sectia de Boli Infectioase a Spitalului Județean Buzau și sufera de o afecțiune cronica, ceea ce explica degradarea starii de sanatate in contextul infectarii cu Covid 19. Dupa examenul facut de medicii buzoieni s-a decis transferul in Capitala.…

- Un baiat in varsta de opt ani, diagnosticat cu COVID-19, este internat in stare grava in Secția de Terapie Intensiva a Spitalului Gomoiu din București. Este primul copil din Romania aflat in stare grava, dupa ce s-a infectat cu acest virus, transmite Mediafax.Potrivit medicilor din spital,…