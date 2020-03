Stiri pe aceeasi tema

- Intr-un comunicat de presa, deputatul PNL de Alba, Sorin Bumb a declarat: ”In prima ședința a cabinetului Orban de dupa declanșarea starii de urgența, Guvernul a luat o serie de masuri pentru a-i proteja pe romanii afectați de aceasta epidemie dar și pentru a susține firmele a caror activitate este…

- Noua pacienți confirmați cu coronavirus (Covid-19) sunt internați, in acest moment, la Spitalul de Infecțioase „Victor Babeș” din Craiova. Ultimele doua persoane provin din județul Valcea. Toți cei noua pacienți sunt asimptomatici, in prezent. Doar o persoana dintre cele internate la Craiova a prezentat…

- Albert – Laszlo Barabasi, profesor la Northeastern University, Boston (SUA), fondator al teoriei retelelor, este la aceasta ora el mai titrat cercetator nascut in Romania. Despre Barabasi, nascut la Carta (judetul Harghita), dar emigrat in Ungaria, in 1989, cei de la Popular Science au spus ca este…

- Accesul in cele doua palate de justitie din Iasi va fi puternic restrictionat de maine. Reprezentantii Judecatoriei si ai Curtii de Apel Iasi au anuntat, azi, ca pana la finalul acestei luni, va fi interzis accesul in instante a persoanelor care au calatorit in ultima perioada in zonele de risc sau…

- Masurile luate de tari pentru a combate propagarea epidemiei produse de coronavirus trebuie sa respecte drepturile omului si sa fie proportionale cu riscul evaluat, a atras atentia, vineri, Inaltul Comisar al ONU pentru drepturile omului, Michelle Bachelet, potrivit agentiei France Presse. Michelle…

- Patru persoane au murit, luni, in statul Washington din Statele Unite, dupa ce au fost infectate cu noul coronavirus Covid-19, au anunțat autoritațile sanitare americane, citate de BBC News, anunța MEDIAFAX.Numarul total al deceselor inregistrate pana luni in Statele Unite din cauza Covid-19…

- Patru jucatori si un angajat ai gruparii Pianese, din Serie C, au fost infectati cu coronavirus, astfel ca toata echipa se afla acum in carantina, relateaza News.roPrimul caz fusese semnalat in urma cu cateva zile, atunci fiind vorba de un jucator.Cel mai recent caz, tot al unui fotbalist, a fost anuntat…

- Rusia, acuzata de Statele Unite ca dezinformeaza pe retelele social media cu privire la epidemia Covid-19, neaga invinuirea, spunand ca este „o poveste falsa”, relateaza BBC.Oficialii americani au spus ca mai multe conturi social media care au legatura cu Rusia sustin, nefondat, ca Statele…