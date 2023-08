Stiri pe aceeasi tema

- Sud-estul Statelor Unite este in alerta maxima din cauza apropierii uraganului Idalia. Uriasa furtuna creste permanent in intensitate, iar meteorologii estimeaza ca va deveni un uragan de categoria 4, a doua cea mai inalta clasificare, pana cand va lovi uscatul in cursul zilei de

- Furtuna tropicala Idalia, care s-a format duminica in apele Caraibelor, in apropiere de sud-estul Mexicului, urmeaza sa avanseze catre Florida, unde se preconizeaza sa ajunga miercuri, ca uragan, anunta Centrul National american al Uraganelor (NHC), relateaza AFP, conform news.ro.Luni, Idalia se…

- Furtuna tropicala Idalia ar putea lovi Florida sub forma de uraganFurtuna tropicala Idalia s-ar putea transforma in uragan luni, aducand vanturi puternice și furtuni puternice in Cuba și Florida la sfarșitul acestei saptamani, potrivit Reuters, conform Agerpres. Vantul va avea o viteza de…

- Departamentul de Stat al Statelor Unite a anunțat miercuri o noua politica de restricționare a vizelor pentru oficialii și agenții guvernamentali straini care i-au ajutat pe fugari sa se sustraga sistemului judiciar american, scrie Rador.Politica Fallon Smart poarta numele unei adolescente de 15…

- Avand in vedere efectele fenomenelor hidrometeorologice produse in perioada 11.06.2023-12.06.2023, pe raza comunei Ighiu, județul Alba luand in considerare solicitarea Administrației Naționale a Rezervelor de Stat și Probleme Speciale cu nr. 6400 din 16.06.2023 precum și cea a Instituției Prefectului…

- Casa Alba pare ca se pregateste de un razboi cu China. Conform unor informatii ce au venit pe surse, Joe Biden si oamenii sai au dezvboltat deja un plan de evacuare a cetatenilor american din Taiwan. Deocamdata, Departamentul de Stat american a refuzat sa comenteze pe marginea subiectului. Vor sa evite…

- Fostul vicepresedinte american Mike Pence si-a anuntat luni candidatura pentru Casa Alba, potrivit unor documente publicate de Comisia electorala federala (FEC), si il va avea pe fostul presedinte Donald Trump drept unul dintre contracandidati in alegerile primare republicane din 2024. Conservatorul…

- Cel puțin opt persoane au murit și alte zeci sunt bolnave dupa ce au baut cidru otravit in regiunea Ulianovsk din vestul Rusiei, au anunțat luni autoritațile locale.Guvernatorul local Alexei Russkik a declarat ca substanța otravita era etichetata "Mister Cider" și a fost vanduta la robinet dupa ce…