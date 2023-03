Stiri pe aceeasi tema

- Jandarmii buzoieni au executat in primul trimestru al acestui an peste 1.350 de misiuni de ordine publica in mod independent sau in cooperare cu alte instituții. Din numarul total al misiunilor, cea mai mare pondere au avut-o misiunile desfașurate in mod independent pentru menținerea ordinii publice,…

- Astazi vor avea loc doua evenimente sportive, pentru care IJJ face cateva recomandari buzoienilor. Primul eveniment va avea loc, incepand cu ora 15.00, pe stadionul din Limpeziș, unde se va desfașura partida de fotbal din Liga a 3-a dintre echipele A.C.S. Voința Limpeziș și A.F.C. Metalul Buzau. Tot…

- In perioada 25 februarie 3 martie 2023, Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta "Dobrogea" al judetului Constanta a desfasurat mai multe activitati inscrise in calendarul Saptamanii Protectiei Civile in Romania.Scopul acestor activitati a fost, in pricipal, de a dezvolta comportamentul preventiv al…

- „Este jungla din București. Iar asta e o pata pe imaginea instituției Jandarmeriei”, a declarat pentru Libertatea Cosmin Andreica, șeful Sindicatului Polițiștilor Europol.Reacția sa vine dupa ce Libertatea a publicat imagini cu un echipaj de jandarmi care zgarie intenționat mașina unui șofer pe o strada…

- Inspectorul șef al IJJ Buzau, colonel Virgil Cueru, spune in raportul sinteza al Evaluarii activitaților pentru domeniile de activitate din cadrul inspectoratului, ca la nivelul județului Buzau, anul trecut, nu au fost semnalate evenimente care sa tulbure grav ordinea si linistea publica si sa impuna…

- Așa cum ne-a obișnuit de cațiva ani incoace, la fiecare inceput de an, Muzeul Județean Buzau deschide pentru buzoieni cate o expoziție cu obiecte descoperite in siturile arheologice de pe raza județului. „Anul acesta, ceea ce am așezat in vitrine reprezinta rezultatul activitații din cateva situri printre…

- Continuand traditia, premergator sarbatorilor de iarna, Corala Militara „PINTEA VITEAZUL” a Jandarmeriei maramuresene va incanta si in acest an locuitorii Maramuresului prin colindele interpretate. Corala mixta, formata din cadre militare femei si barbati, are un repertoriu de colinde traditionale maramuresene,…