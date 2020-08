Stiri pe aceeasi tema

- Agentia Nationala de Integritate a realizat pe site-ul propriu o sectiune dedicata alegerilor locale. Candidatii au la dispozitie informatii, numere de telefon la care pot apela si formularele necesare pentru completarea declaratiilor, iar publicul larg poate consulta date despre persoanele care au…

- Mitropolia Clujului se așteapta ca in acest an la Manastirea Nicula sa participe la sarbatoarea Adormirii Maicii Domnului intre 50.000 și 75.000 de oameni. ”Noi ne hotaram sa facem, in linii mari, ce am facut și anii trecuți, doar ca am recomandat credincioșilor sa nu vina doar in ultima…

- Pe 29 iulie, DJ-ul Jonas Blue și expertul in somnologie Tom Middleton vor duce publicul in lumea viselor la primul rave virtual care promite sa induca somnul participanților - The Fade Out, organizat in parteneriat cu glo.

- Final de stagiune la Teatrul Național ”Vasile Alecsandri” din Iași, o stagiune atipica, avand o prima parte cu frumoase amintiri și o parte secunda, marcata de pandemie. Creatorii de teatru au posibilitatea de a juca in aer liber, cu toate pierderile aferente… In regimul teatrului de vara este jucata…

- Prefectul Clujului, MIrcea Abrudean, alaturi de vicepresedintele Consiliului Judetean Cluj, Marius Manzat, si alti lideri ai PNL au fost prezenti, in urma cu o saptamana, la o slujba in localitatea Dej. Oficialii nu au pastrat distantara fizica de 2 metri recomandata de autoritati.

- Președintele Platformei Social-Liberale, Ilan Laufer, aduce acuzații grave la adresa Guvernului Orban, susținand intr-o postare pe Facebook ca are informații potrivit carora se incearca denaturarea motivului real de deces al pacienților cu boli cronice, care nu au fost infectați cu coronavirus. Concret,…

- Deși au lucrat in perioada pandemiei, mai multe muncitoare din fabrica de confecții Tanex, din județul Prahova, s-au trezit cu salariile reduse substanțial, fara sa fi semnat un act adițional in prealabil. Conducerea a dat vina pe ele pentru taieri, motivand ca nu și-ar fi facut norma. Angajata cea…

- Liderii voodoo din Haiti le-au cerut preotilor sa caute un remediu secret pentru noul coronavirus si sa pregateasca mai multe camere de initiere in temple pentru a primi pacienti, informeaza NBC News. In...