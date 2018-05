Socrul sau, prințul Charles, a condus-o la altar in ziua nunții ei cu prințul Harry, Charles declarandu-se incantat sa o intampine pe Meghan Markle in familia regala in acest mod. Dar care este relația dintre Meghan Markle și soacra sa, Camilla Parker? Ei bine, cele doua par sa se ințeleaga foarte bine și sa se distreze copios alaturi de prințul Charles. Ieri, prințul de Wales și Ducesa de Cornwall, alaturi de ducii de Sussex, au marcat primul eveniment impreuna dupa nunta regala din weekend, fiind de asemenea primul eveniment al lui Meghan și-al lui Harry in calitate de soț și soție. Iar cei…