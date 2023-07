Stiri pe aceeasi tema

- Momente dificile pentru parinții lui Meliss! Adolescenta, in varsta de 14 ani, care a fost ucisa cu sange rece in Gradina Botanica a fost condusa astazi pe ultimul drum. La inmormantare au mers sute de oameni, rude prieteni, dar și colegi. Slujba a avut loc la Biserica Sfantul Spiridon din Craiova,…

- Crima din Craiova a ingrozit o țara intreaga, dupa ce un adolescent de 17 ani, elev al Liceului Militar, a ucis cu salbaticie o copila de 14 ani, in timp ce, pe iubitul acesteia l-a injunghiat și l-a bagat in spital, in stare grava. Dupa doua zile de stat in coma, Emanuel, tanarul de 19 […] The post…

- Noi detalii șocante ies la iveala in cazul tragediei petrecuta in Gradina Botanica din Craiova Sursa articolului: Copila ucisa in Gradina Botanica din Craiova a sunat la 112 inainte de a fi omorata Credit autor: Realitatea De Mures. Source

- Crima comisa in Gradina Botanica din Craiova a șocat o țara intreaga, iar informațiile noi, aparute la mai mult de 48 de ore de la comiterea crimei, par sa creeze adevarate revolte in jurul cetațenilor. Dupa ce s-a aflat modul in care Meliss a fost ucisa, dar și presupusul motiv al ucigașului pentru…

- Azi fost anuntata data inmormantarii adolescentei ucise marti in Gradina Botanica din Craiova. Familia a facut publice, pe o retea de socializare, ziua si ora la care Melis va fi condusa pe ultimul drum. „Melis, mica noastra stea stralucitoare!Cu sufletele indurerate, va aducem la cunostinta ca ne vom…

- In cursul zilei de ieri, Melisa și prietenul ei, un tanar in varsta de 19 ani, au fost injunghiați de un adolescent in varsta de 17 ani, in timp ce se plimbau pe o alee, in Gradina Botanica din Craiova. Copila in varsta de 14 ani s-a stins din viața la spital. In urma cu puțin timp, mama ei a transmis…

- Un atac sangeros caruia i-au cazut victime o fata de 14 ani și un tanar de 19 de ani s-a petrecut in Gradina Botanica din Craiova. Adolescenta a murit la scurt timp de la incident. Se pare ca aceasta este fiica unui polițist.

- Celia a trecut prin ce mai grea perioada din viața ei, iar vedeta a pierdut cel mai drag suflet. Tatal ei s-a stins din viața pe cand avea 50 de ani in urma unui infarct. Celia a transmis un mesaj emoționant pe contul ei personal de Instagram și iși aduce aminte cu drag de parintele ei.