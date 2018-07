Stiri pe aceeasi tema

- A murit Marius Ancuta, comentatorul EuroSport specializat in snooker. Sotul Ralucai Moianu era si medic stamotolog si avea un club de biliard si snooker in Bucuresti. „Din noiembrie…decembrie, ianuarie, februarie, martie, aprilie, mai, iunie, iulie…tot il incurajam, vorbeam cu el zi de zi… – Marius,…

- Este doliu in lumea filmului din Rusia! Vladislav Zhukovsky a murit in timp ce se afla orașul Krasnoyarsk, a anunțat un oficial al teatrului Pushkin, potrivit sivtelegram.media. Regretatul actor s-a luptat mulți ani cu o boala teribila – numele maladiei nefiind facut public. Actorul Vladislav Zhukovsky…

- Doliu in lumea filmului! Actrița Rita Bhaduri a murit azi-noapte, dupa ce s-a luptat cu o boala grea la rinichi Femeia avea 62 de ani, iar potrivit informațiilor aparute, a facut stop cardiac, iar organele ei au cedat, scrie presa straina. „Suferea de o boala la rinichi, iar organele ei au cedat. A…

- Dumitru Postelnicu, tatal Adinei de la Heaven, a murit. Artista a aflat de moartea parintelui ei in timp ce se afla in vacanța. (Reduceri mari la jocuri PC) Miercuri seara, tatal Adinei in varsta de 65 de ani a suferit un atac de cord și, din pacate, nu a mai putut fi salvat. Dumitru Postelnicu […]…

- Clipe de groaza pentru zeci de turiști veniți sa viziteze zona montana a județului Prahova. Un autocar cu 46 de turiști francezi a fost implicat, joi dimineața, intr-un accident cumplit in zona Poiana Țapului. (Reduceri mari la jocuri PC) Autocarul a intrat in coliziune cu un autoturism. Șoferul mașinii…

- Rasturnare de situație in cazul baiatului despre care se credea ca a murit din cauza unei shaorme. Copilul de 3 ani nu a fost tratat de fapt in timp util! (Cele mai bune oferte laptopuri) Testele de sange ale parintilor arata ca nu aveau in organism bacterii periculoase. Asadar, cel mai probabil, baiețelul…

- Fotbalul romanesc este din nou in doliu. Fostul antrenor al FC Bihor si Infratirea Oradea, Viorel Abrudan s-a stins din viața astazi. El avea 74 de ani și a suferit un infarct, in urma caruia medicii nu au mai putut face nimic ca sa-i porneasca inima. Decesul lui Viorel Abrudan vine la doar cateva saptamani…

- Tetrapareza spastica este forma cea mai severa de paralizie cerebrala, frecvent asociata cu microcefalie, epilepsie, retard mental. Sunt afectate toate cele patru membre, mersul chiar asistat de multe ori este imposibil și depinde de nivelul inteligenței copilului. Citește și A MURIT BAIATUL LUI NELU…