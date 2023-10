Un autocar a intrat intr-un grup de trecatori. Trei oameni au murit si mai multi sunt raniti

Trei persoane au murit luni in Spania dupa ce un autocar a parasit carosabilul si a intrat intr un grup de trecatori, informeaza DPA.Accidentul a avut loc in Cadiz, in sudul tarii, potrivit autoritatilor. O femeie in… [citeste mai departe]