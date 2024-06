Care e stațiunea cu cel mai curat aer din România. Atrage turiștii ca un magnet Puțini știu care e stațiunea cu cel mai curat aer din Romania. Este situata la cea mai mare altitudine și atrage o mulțime de turiști in fiecare an. Este bataie pe rezervari, pentru ca mulți iși doresc sa ajunga in acest loc de-a dreptul unic. Stațiunea cu cel mai curat aer, la mare cautare Romania […] The post Care e stațiunea cu cel mai curat aer din Romania. Atrage turiștii ca un magnet appeared first on Puterea.ro . Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Autoritațile de la Marea Neagra au emis un avertisment pentru toți cei care ajung pe litoral. Un fenomen periculos are loc in ultima perioada pe plajele din Romania și nu ar trebui ignorat. Cum se manifesta și cum trebuie evitat. Fenomenul ciudat de la mare „Cliffing” este un fenomen natural care apare…

- Pana in 20 iunie turistii pot beneficia de tarife la preturi cu pana la 70 la suta mai mici fata de cele din varful de sezon. Peste 60 de hoteluri si pensiuni de la malul marii s-au inscris la o noua editie a programului „Litoralul pentru toti”, care a inceput vineri, 31 mai, iar Federatia Patronatelor…

- Romania a fost inclusa pe lista țarilor ai caror cetațeni nu vor mai avea nevoie de viza pentru a calatori in Thailanda. Guvernul a luat aceasta masura in vederea creșterii industriei turismului, de care tara depinde. Aceasta masura va fi aplicata de la 1 iunie 2024. Pentru a stimula turismul, cabinetul…

- La poalele Pietrei Secuiului, intr-o zona ce pare desprinsa din basme, se afla Conacul Secuiesc din Colțești. Arhitectura acestuia pare desprinsa din imaginea tradiționala a satelor Rimetea și Colțești, doua obiective vizitate de mii de turiști anual.Frumusețea conacului este indiscutabila, dar și prețurile…

- Ca in fiecare an, Lacurile de la Ocna Sibiului, supranumite și „Litoralul Ardealului”, se deschid la finalul lunii mai. Administratorul Complexului Lacurilor Naturale de la Ocna Sibiului spune ca pregatirile pentru acest an vor incepe curand, iar prețurile vor fi aceleași ca anul trecut!„Ca in fiecare…

- La o aruncatura de bat de Galati si Braila - zona Muntilor Macin - a reintrat in circuitul turistic din Romania, dupa construcția podului peste Dunare. Mii de turiștii viziteaza in aceasta perioada padurile pline cu bujori, care ofera un peisaj absolut mirific.

- Vești bune pentru iubitorii de vacanțe. Apare 0 noua stațiuni turistica, ce promite surprize de neuitat pentru toți cei care vor ajunge in zona. Autoritațile locale cred ca vizitatorii vor da navala aici, pentru ca localitatea are o atracție cu care spera sa dea lovitura. Se deschide o noua stațiune…

- Romanii vor putea merge in destinațiile lor preferate cu trenul. Astfel, in perioada 14 iunie – 14 octombrie 2024, trenul internațional ”Romania” va asigura legatura directa intre Bucuresti si Istanbul/Halkali, Varna, Sofia si retur. Ce preț vor avea biletele de tren Biletele de tren au fost deja puse…