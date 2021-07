Stiri pe aceeasi tema

- Alexandra Diaconescu de la Insula Iubirii s-a confruntat cu mari probleme dupa ce a nascut. Fosta concurenta a intrat in depresie, iar timp de o luna a avut stari foarte complicate și a marturisit ca nu putea sa o accepte pe fiica sa.

- Cum a reacționat familia regala la nașterea fetiței Prințului Harry Printr-o declarație oficiala data ieri, Prințul Harry și Meghan Markle au anunțat ca au devenit pentru a doua oara parinți. Fiica lor, Lilibet Diana, s-a nascut vineri la un spital din California. „Cu mare bucurie, Prințul Harry și…

- ”Dupa un an de zile, am ajuns și in acest moment. Foarte multa lume spune ca sunt optimist cand am spus ca incepem revenirea la normalitate la 1 iunie. O facem mai devreme. Starea de alerta se prelungește pe teritoriul Romaniei incepand cu 13 mai. Din 15 mai, se elimina restricțiile privitoare la portul…

- ”Dupa un an de zile, am ajuns și in acest moment. Foarte multa lume spune ca sunt optimist cand am spus ca incepem revenirea la normalitate la 1 iunie. O facem mai devreme. Starea de alerta se prelungește pe teritoriul Romaniei incepand cu 13 mai. Din 15 mai, se elimina restricțiile privitoare la portul…

- "Starea de alerta ramane. Vom avea o sedinta de guvern maine (vineri - N.R.) in care vom modifica in functie de deciziile pe care le-am luat astazi (joi - N.R.) impreuna. Foarte important, apar aceste relaxari, dar toti romanii trebuie sa inteleaga ca suntem inca in pandemie. Avem vaccin, trebuie sa…

- Surpriza uriașa pentru fanii Cristinei Cioran! Dupa ce in urma cu cateva zile spunea ca se gandește cum sa o numeasca pe fiica ei, vedeta și iubitul ei au luat o decizie in acest sens! Așadar, prezentatoarea de televiziune le-a dezvaluit admiratorilor din mediul online cum se va numi fetița pe care…

- In Romania, 1 din 10 bebelusi se naste inainte de termen, iar unele dintre principalele cauze le reprezinta infectiile pe care le face mama pe perioada sarcinii sau diferite afectiuni ale acesteia.

- Actița care a avut o relație de 10 ani și care s-a sfarșit cu o desparțire, nu o nunta, e fericita. Cristina Cioran, insarcinata la cei 43 de ani ai sai, a marturisit ce a facut iubitul ei la o saptamana dupa ce s-au cunoscut. Vedeta a recunoscut abia acum gestul lui romantic. Ce a […] The post Ce a…