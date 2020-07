Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele interimar al PSD, Marcel Ciolacu, a afirmat, joi, ca social-democratii sunt pregatiti sa vina, alaturi de alte forte din Opozitie, cu o propunere de premier, "un specialist recunoscut de toata lumea", in situatia in care motiunea de cenzura pe care intentioneaza sa o depuna va fi adoptata.…

- Presedintele interimar al PSD, Marcel Ciolacu, a anuntat, joi, ca social-democratii au decis depunerea unei motiuni de cenzura impotriva Guvernului Orban in luna august. "Am hotarat astazi depunerea unei motiuni de cenzura in luna august", a spus Ciolacu, dupa sedinta Comitetului Executiv National…

- Presedintele interimar al PSD, Marcel Ciolacu, sustine ca seful statului, Klaus Iohannis, ''minte'' si da vina pe Opozitie, desi Puterea "a stat doua saptamani pentru a scrie o lege" care "nu respecta drepturile cetatenilor simpli", informeaza...

- Presedintele interimar al PSD, Marcel Ciolacu, a declarat, marti, ca in momentul in care PSD va depune motiunea de cenzura la adresa Guvernului Orban, partidul sau va avea o alternativa la guvernare, dar a evitat sa spuna cine va fi propunerea de premier. Intrebat, marti, intr-o emisiune a TVR daca…

Presedintele interimar al PSD, Marcel Ciolacu, a declarat luni, referindu-se la hotararea privind prelungirea starii de alerta, ca parlamentarii social-democrati vor vota tot ce tine de sanatatea romanilor.

- Președintele PSD Marcel Ciolacu s-a intalnit, ieri, in secret, la Timișoara cu președinții organizațiilor din vestul țarii in turul electoral pentru viitorul congres. Pesediștii nu au anunțat, oficial, evenimentul pentru a nu avea discuții despre regulile care sunt impuse de autoritați in starea de…

- Președintele interimar al PSD , Marcel Ciolacu , vine iar cu un tir de critici la adresa actualei puteri. ”Dupa cele cateva zeci de ședințe de Guvern convocate pana acum la Cotroceni, tot ce a putut Ludovic Orban sa prezinte ieri in Parlament a fost: ”Vom face”, ”Vom analiza”, ”Vom vedea”. Concluzia:…