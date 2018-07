Care e prima țară care oferă gratuit transport în comun cu autobuzul Estonia a devenit prima tara europeana care ofera transport gratuit cu autobuzul pe aproape intregul sau teritoriu, in speranta de a limita exodul rural si consumul de combustibili fosili, informeaza joi AFP. ‘Exista numeroase orase si regiuni in Europa in care transportul in comun este gratuit, dar pana acum nu a existat un proiect de […] The post Care e prima țara care ofera gratuit transport in comun cu autobuzul appeared first on Cancan.ro . Citeste articolul mai departe pe cancan.ro…

Sursa articol si foto: cancan.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Estonia a devenit prima tara europeana care ofera transport gratuit cu autobuzul pe aproape intregul sau teritoriu, in speranta de a limita exodul rural si consumul de combustibili fosili, informeaza joi AFP.'Exista numeroase orase si regiuni in Europa in care transportul in comun este gratuit,…

- Estonia a devenit prima tara europeana care ofera transport gratuit cu autobuzul pe aproape tot teritoriul sau, in speranta de a limita exodul rural si consumul de combustibili fosili, relateaza afp.com.

- Estonia a devenit prima tara europeana care ofera transport gratuit cu autobuzul pe aproape intregul sau teritoriu, in speranta de a limita exodul rural si consumul de combustibili fosili, informeaza joi...

- Estonia a devenit prima tara europeana care ofera transport gratuit cu autobuzul. Cu aceasta masura Estonia spera sa limiteze exodul rural si consumul de combustibili fosili, conform AFP. 'Exista numeroase orase si regiuni in Europa in care transportul in comun este gratuit, dar pana acum nu a existat…

- 'Exista numeroase orase si regiuni in Europa in care transportul in comun este gratuit, dar pana acum nu a existat un proiect de transport public gratuit la scara nationala', a declarat Kadri Simson, titulara de la Ministerul Economiei si Infrastructurii din Estonia. In luna iulie, 11 din cele 15 comitate…

- Estonia a devenit prima tara europeana care ofera transport gratuit cu autobuzul pe aproape intregul sau teritoriu, in speranta de a limita exodul rural si consumul de combustibili fosili, informeaza joi AFP. 'Exista numeroase orase si regiuni in Europa in care transportul in comun este gratuit,…

- Estonia a devenit prima tara europeana care ofera transport gratuit cu autobuzul pe aproape intregul sau teritoriu, in speranta de a limita exodul rural si consumul de combustibili fosili, informeaza joi AFP.'Exista numeroase orase si regiuni in Europa in care transportul in comun este gratuit,…

- Comisia Europeana a pregatit un buget de 12 milioane de euro, din care vrea sa achite bilete de tren sau de avion pentru 15 mii de adolescenti europeni. Excursia trebuie sa dureze cel mult o luna si sa includa cel putin o destinatie externa.