Care e povestea numelui lui Theo Rose

Stiri pe aceeasi tema

- Ziua Nationala a Produselor Agroalimentare Romanesti este marcata, incepand cu anul 2017, la data de 10 octombrie, fiind instituita prin legea 168/2017. Prin marcarea acestei zile se doreste incurajarea productiei agricole nationale pentru consumatorii romani, imbunatatirea statutului producatorului…

- Proiecțiile au loc in aer liber, la Centrul Cultural Ion Besoiu, Terasa cu Flori Intre 25 și 27 septembrie, American Independent Film Festival organizeaza pentru prima data la Centrul Cultural Ion Besoiu din Sibiu o ediție in care prezinta un weekend cinematografic cu o selecție de filme independente…

- Floraria era primul loc pe unde treceau parintii sau elevii in prima zi de scoala. Pandemia a facut ca anul acesta elevii sa intre in clase fara festivitati si fara sa ofere o floare doamnei profesoare.

- "Membrii C.J.S.U. au adoptat Hotararea nr. 23 din 08.09.2020, privind restrictionarea, in sensul interzicerii activitatilor cu publicul a operatorilor economici care desfasoara urmatoarele tipuri de servicii: preparare, comercializare si consum al produselor alimentare si/sau bauturilor alcoolice…

- N.D. Atelierul de ecologie și antropologie „In armonie cu natura”, desfașurat la sfarșitul saptamanii trecute la Cheia, la Muzeul ”Francisc Rainer ”- secție exterioara a Muzeului Județean de Științele Naturii Prahova, s-a bucurat de un public divers, fiind considerat o oportunitate prilejul de a participa…

- La prima vedere par glume din cauza numelui candidasilor, iar cand se citesc si sloganurile rasul vine de la sine. Va prezentam cateva afise: Prima reactie a celor care vad banerul electoral al lui Cristinel Hotescu, candidatul USR PLUS pentru Primaria Ramnicu Sarat, este sa creada ca afisul e o gluma…

- Moartea prin impuscare a unei fetite de 12 ani in apropiere de Stockholm a provocat vii emotii luni in Suedia, care se confrunta in ultimii ani cu o inmultire ingrijoratoare a atacurilor armate intre bande criminale, relateaza AFP, potrivit Agerpres.Adolescenta, care dupa toate probabilitatile…

- CHIȘINAU, 12 iul - Sputnik. Schimbare radicala pe strada Kiev din Capitala. Primarul Ion Ceban a anunțat ca pe porțiunea recent renovata a trotuarului, mașinile nu or mai putea parca, iar in loc de mașini vor fi ghivece cu flori. ”Strada Kiev din sectorul Rașcani. Porțiunea de trotuar care a…