Stiri pe aceeasi tema

- Sfantul Nicolae este printre cei mai cunoscuți și iubiți. Este sfantul minunilor celor fara de numar, protectorul copiilor și simbol al milosteniei discrete: ”Ajuta și se ascundea, nu dorea sa fie vazut și laudat”. Episcop de Mira Sfantul Nicolae s-a nascut pe vremea imparatilor Diocletian (284-305)…

- In popor, se crede ca iarna incepe cu adevarat odata cu Sfantul Nicolae. Se spune ca, in aceasta zi, Moșul iși scutura barba sura și din acest motiv incepe sa ninga. Iar daca nu ninge in ziua de Sfantul Nicolae e semn ca Sfantul a intinerit. MOȘ NICOLAE 2023. Ziua de 6 decembrie 2023 este ziua Sfantului…

- Oamenii din toata lumea isi pregatesc ghetele in aceasta seara, pentru ca il asteapta pe Mos Nicolae. Seara de 5 decembrie este emoționanta, in special, pentru copii. Aceștia isi curata cizmele sau ghetele cu mare grija, ajutați de parinți, apoi le aseaza aproape de usa sau de fereastra in așteptarea…

- Moș Nicolae, divinitate din generatia sfintilor-mosi, care a preluat numele si data de celebrare a Sfantului Nicolae din calendarul crestin (6 decembrie) este numit in Calendarul popular Sannicoara – in Transilvania si Mos Nicolae – in Muntenia. In traditiile romanesti, el ajuta vaduvele, orfanii si…

- Au mai ramas doar doua zile pana cand vom sarbatori Sfantul Nicolae, iar ghetuțele copiilor sunt pregatite sa fie umplute cu cadouri. Incet, incet orașul a fost impanzit de tarabe de unde pot fi cumparate tradiționalele nuielușe. Prețurile sunt pentru toate buzunarele.

- FOTO: Au aparut nuielușele de Moș Nicolae, la Alba Iulia. Copii nazdravani le vor primi in ghetuțe, maine seara Doar doua zile mai sunt pana la sarbatoarea de Moș Nicolae, care le va aduce copiilor daruri, dar și o nuielușa, celor care au fost mai puțin cuminți. Citește și: Legenda nuielușei de Moș…

- Ziua Sfantului Andrei este sarbatorita in tradiția creștin-ortodoxa pe 30 noiembrie, insa noaptea din ajunul acestei date este considerata ca fiind una dintre cele mai incarcate și puternice de peste an. Fie ca astazi alegem sa mai credem sau nu in strigoi sau descantece, tradițiile și obiceiurile din…

- Consiliul European a convenit, ieri, in privinta propunerii Comisiei de a se acorda un ajutor in caz de dezastre in valoare totala de 454,8 milioane euro Romaniei si Italiei pentru repararea pagubelor provocate de dezastre naturale in 2022, precum si Turciei in legatura cu cutremurele din februarie…