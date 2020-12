Stiri pe aceeasi tema

- TRATAMENT… Vești noi in cazul micuței Violeta, fetița de doar 9 ani diagnosticata recent cu o boala crunta. Aceasta a fost acceptata la tratament in Turcia, la Spitalul Medicana, iar in a treia zi de Craciun, pe 27 decembrie, Violeta trebuie sa fie deja acolo. Anunțul a fost facut de familia acesteia…

- Autoritațile federale americane au procedat vineri la cea de-a doua și ultima execuție din 2020, cea a lui Alfred Bourgeois, un afro-american condamnat pentru uciderea fiicei sale de 2 ani, relateaza sambata France Presse. Acest fost șofer de camion in varsta de 55 de ani a primit o injecție letala…

- APEL UMANITAR… Vasluienii cu suflet mare s-au alaturat campaniei de ajutorare a Violetei Baban, fetita de 9 ani, diagnosticata recent cu cancer. Emotionati de povestea acesteia, au scos la licitatie diferite obiecte, iar banii castigatti au fost donati familiei. Potrivit anuntului facut de tata, micuta…

- SCANDAL DIRECT… „Nu-i mai primiti in emisiune! Sa nu mai faca Acces Direct emisiune cu ei”, le-a spus-o pe sleau Ilinca Stegaru celor de la Antena 1, in timpul editiei de miercuri seara, cand a fost in platou un scandal de pomina. „Doamna Vulpita”, gatita si fardata, alaturi si Viorel, stateau ca vedetele,…

- UPDATE: Accidentul extrem de grav s-a soldat cu doi morti si patru raniti. Este vorba despre soferul unei masini implicate in accident dar si o fetita de 4 ani. Micuta este fiica soferului care a provocat tragedia. Patru victime au fost transportate la Spitalul Judetean de Urgenta Vaslui, un barbat…

- Polițiștii de la Brigada Rutiera nu au deloc salarii de invidiat. Un agent incaseaza lunar 4.000 de lei net, in condițiile in care a ajuns la 15 ani vechime la locul de munca. Cu tot cu bonusuri și sporuri, un polițist de la rutiera nu primește lunar nici macar 1.000 de euro. Nu mai punem Articolul…

- La doar 23 de ani, Fiona Simpson a dat dovada de curaj așa cum doar o mama poate face. Prinsa intr-o furtuna de grindina extem de periculoasa, femeia și-a protejat copilul cu propriul tru, deși imaginile facute apoi arata ca a trecut prin dureri de neinchipuit. Tanara se afla in mașina cu fiica ei de…

- VIATA BATE FILMUL… Desi medicii ieseni au spus anul trecut ca mai are doar trei luni de trait, iata ca astazi Beatrice (Bia) Dumbrava, fetita din satul Rusi, comuna Puiesti, a reusit miracolul de a se vindeca de cancer si a devenit scolarita. Toti cei care stiu ce lupta cumplita se duce cu aceasta maladie,…